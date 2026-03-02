Neujahrsempfang Bad Bellingen: Zahlreiche Menschen werden für ihren ehrenamtlichen Einsatz gewürdigt

Die Bühne im Bad Bellinger Kurhaus konnte beim Neujahrsempfang die vielen Geehrten aus zwei Ortsteilen gerade noch fassen.
Bürgermeister Carsten Vogelpohl ehrte Diana Weiß für 22 aktive und erfolgreiche Jahre als Turnwartin und im Vorstand des Turnvereins Rheinweiler. Dort leitete sie von 2003 bis 2006 die Eltern-Kind-Gruppe, wurde sodann stellvertretende Vorsitzende und von 2007 bis 2025 Vorsitzende. In ihrer Amtszeit wurde der Rheinauenlauf über die regionalen Grenzen hinaus bekannt und die Kinderfasnacht wurde fester Bestandteil im Programm des TV Rheinweiler.