Neujahrsempfang Bad Bellingen: Zahlreiche Menschen werden für ihren ehrenamtlichen Einsatz gewürdigt

Die Bühne im Bad Bellinger Kurhaus konnte beim Neujahrsempfang die vielen Geehrten aus zwei Ortsteilen gerade noch fassen.

Bürgermeister Carsten Vogelpohl ehrte Diana Weiß für 22 aktive und erfolgreiche Jahre als Turnwartin und im Vorstand des Turnvereins Rheinweiler. Dort leitete sie von 2003 bis 2006 die Eltern-Kind-Gruppe, wurde sodann stellvertretende Vorsitzende und von 2007 bis 2025 Vorsitzende. In ihrer Amtszeit wurde der Rheinauenlauf über die regionalen Grenzen hinaus bekannt und die Kinderfasnacht wurde fester Bestandteil im Programm des TV Rheinweiler.

Aus Hertingen wurde Löschmeister Max Fredrich geehrt. Seit 2012 ist Fredrich aktiv in Hertingens Feuerwehrabteilung, seit 2021 als Abteilungskommandant. Des Weiteren war er der „heimliche Bauleiter“ beim Umbau des Hertinger Feuerwehrhauses zum „Haus der Vereine“. „Er hat das Projekt mit technischem Sachverstand und souveränem Überblick voran getrieben“, lobte Bürgermeister Vogelpohl.

Vorschlag aus Bamlach, die Hertinger zu ehren

Der großen Gruppe der ehrenamtlichen Hertinger „Brunnenschmücker“ sind die immer zu Ostern und zu Weihnachten geschmückten Brunnen im Ortsteil zu verdanken. Sie kümmern sich auch um die jahreszeitlich passende Gestaltung des Kreuzungsbereichs Ecke Kreisstraße/Hebelstraße, des Weiteren schauen das Jahr hindurch Brunnenpaten nach dem Rechten. Wie Vogelpohl ergänzte, sei der Ehrungsvorschlag aus Bamlach gekommen mit den Worten: „Die Hertinger machen das so toll, die sind jetzt mal dran.“ Vogelpohl dankte der Gruppe für ihren Beitrag zur Lebensqualität und Stärkung der Gemeinschaft.

Unsere Empfehlung für Sie Bad Bellinger Bürgermeisterwahl Keine Beanstandungen bei Prüfung der Bürgermeisterwahl Das Landratsamt Lörrach hat die Bad Bellinger Bürgermeisterwahl für gültig erklärt. Der wiedergewählte Rathauschef wird im Rahmen des Neujahrsempfangs verpflichtet.

Für Gemeinschaftsgefühl sorgten im Anschluss an die Ehrungen auch der Musikverein Bad Bellingen mit „Hoch Badnerland“ und sodann der Umtrunk im Kurhausfoyer.