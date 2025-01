Neujahrsempfang 2025: In Steinach stehen 2025 zwei Wahlen an

Abenteuer für einen guten Zweck Per Kajak von Irland in die Türkei

Drei Iren sind bei ihrer abenteuerlichen Tour auch durch das Kinzigtal gekommen. In Hornberg konnten sie in einer warmen Halle übernachten. Mit ihrem Abenteuer wollen sie eine Kinderkrebsklinik in Irland unterstützen.