Babyglück in Donaueschingen Drillinge erblicken im Zweiminutentakt das Licht der Welt

Frieda, Anton und Lotta erblickten in der 32. Schwangerschaftswoche per Kaiserschnitt im Schwarzwald-Baar-Klinikum in Villingen-Schwenningen das Licht der Welt. Die Drillingseltern aus Donaueschingen freuen sich darauf, ihren Nachwuchs bald mit nach Hause nehmen zu können.