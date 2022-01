OB Ralf Broß wendet sich per Video an die Bürger

1 Die Neujahrsansprache von OB Ralf Broß wurde vor Weihnachten im historischen Ratssaal des Alten Rathauses aufgezeichnet. Foto: Stadt Rottweil

Rottweils Oberbürgermeister Ralf Broß wird sich am 1. Januar wieder mit einer Neujahrsansprache im Internet an die Bürger wenden. Grund ist, dass der Bürgerempfang auch 2022 wegen der Coronapandemie nicht stattfinden kann.















Rottweil - Seinen Neujahrsgruß wird der Oberbürgermeister deshalb ersatzweise in Form einer Videoansprache am 1. Januar 2022 an die Bürger senden. Die Neujahrsrede wird im Internet auf den städtischen Webseiten www.rottweil.de und www.unserrottweil.de sowie auf Facebook und Youtube zu sehen sein. Die Rede wurde bereits in der Zeit vor Weihnachten aufgezeichnet und geht ab 12 Uhr auf den verschiedenen Seiten online, teilt die Stadt mit.

Jederzeit abrufbar

Da es sich nicht um ein Live-Format handelt, kann man die Rede jederzeit auch später ansehen, wird betont. Um die Rede auch Gehörlosen oder hörbehinderten Menschen zugänglich zu machen, kann sie auf Youtube wahlweise auch mit Untertitel abgerufen werden.

Coronabedingt kann auch die Verleihung der Bürgermedaille nicht wie sonst üblich im Rahmen des Bürgerempfangs stattfinden, teilt die Stadt mit. Die Verleihung soll aber nachgeholt werden. Wann und in welcher Form das möglich sein wird, hänge vom weiteren Verlauf der Pandemie ab.

Info:

Hier wird die Neujahrsansprache von OB Ralf Broß ab 1. Januar, 12 Uhr, zu sehen sein: www.rottweil.de, www.unserrottweil.de und www.facebook.com/stadtrottweil