Neujahr in Wildberg: So stand es um die Silvestermüll-Moral
Gab es viel zurückgelassenen Silvestermüll in Wildberg? Die Stadt weiß, wie es um die Moral der Bürger stand. (Symbolbild) Foto: Oliver von Riegen/-/dpa

Nach dem Silvesterfest lagen auf der ein oder anderen Straße Überreste von Feuerwerk. Wir haben uns in Wildberg erkundigt, wie es dort war.

Mit dem Jahreswechsel ist vielerorts Müll liegen geblieben – Feuerwerküberreste, leere Flaschen, abgebrannte Wunderkerzen. In Wildberg haben sich die Bürger und Bürgerinnen laut Stadt vorbildlich verhalten: „Nach Rücksprache mit unserem Bauhofsleiter Herrn Röhm, dürfen wir unseren Bürgern bezüglich Silvesterfeuerwerk ein Lob aussprechen“, teilt das Rathaus auf Anfrage unserer Redaktion mit.

 

„Die meisten Bürger, die Feuerwerk abgefeuert haben, haben ihren Müll mitgenommen und entsorgt.“ Sanktionierungen seien nicht notwendig gewesen.

Weniger vorbildlich laufe es allerdings beim allgemeinen Müll. Nach wie vor gebe es immer wieder Bürger, die diesen wild entsorgen. „Der Bauhof muss deshalb regelmäßig die Flächen prüfen und die Landschaft reinigen“, ergänzt die Verwaltung.

 