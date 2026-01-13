Neujahr in Wildberg: So stand es um die Silvestermüll-Moral

So stand es um die Silvestermüll-Moral

1 Gab es viel zurückgelassenen Silvestermüll in Wildberg? Die Stadt weiß, wie es um die Moral der Bürger stand. (Symbolbild) Foto: Oliver von Riegen/-/dpa Nach dem Silvesterfest lagen auf der ein oder anderen Straße Überreste von Feuerwerk. Wir haben uns in Wildberg erkundigt, wie es dort war.







Mit dem Jahreswechsel ist vielerorts Müll liegen geblieben – Feuerwerküberreste, leere Flaschen, abgebrannte Wunderkerzen. In Wildberg haben sich die Bürger und Bürgerinnen laut Stadt vorbildlich verhalten: „Nach Rücksprache mit unserem Bauhofsleiter Herrn Röhm, dürfen wir unseren Bürgern bezüglich Silvesterfeuerwerk ein Lob aussprechen“, teilt das Rathaus auf Anfrage unserer Redaktion mit.