Neuheit in Straßberg: Neue Poststation am Bahnhof – das sagen Post und Bürgermeister dazu

Lange hat es gedauert, jetzt ist es vollbracht: Die Poststation in Straßberg ist ab sofort in Betrieb genommen und funktionsfähig.
Die frohe Kunde vorweg: sie steht, sie leuchtet, sie funktioniert. Gemeint ist die neue Poststation in Straßberg, die seit wenigen Tagen am Bahnhof zu finden ist. „Die Deutsche Post und DHL haben in der Bahnhofstraße 23 eine Poststation in Betrieb genommen“, teilt der gelbe Riese in einer Pressemeldung freudig mit. Der „neuentwickelte Automat“ sei an sieben Tagen die Woche rund um die Uhr zugänglich.