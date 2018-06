Neuhausen ob Eck Zahlreiche Verstöße bei Southside Festival

Schwerpunktmäßig wurde am Bahnhof in Tuttlingen, an den Zufahrtsrouten zum Festival über Fridingen, Immendingen und der B 314 aus Richtung Waldshut-Tiengen kontrolliert. Auch am Grenzübergang in Bietingen kam es zu Anreisekontrollen. Es wurden insgesamt fast 1000 Personen, inklusive der Zugreisenden, und rund 240 Fahrzeuge kontrolliert.

An den zwei Kontrolltagen waren insgesamt 124 Einsatzkräfte vor Ort. Außerdem kamen zahlreiche Rauschgiftspürhunde sowie ein Scanmobil zum Einsatz.