Neuhausen ob Eck: Southside legt Warm-Up nach Maß hin

46 Auch in diesem Jahr reisen wieder Zehntausende Menschen zum Southside in Neuhausen ob Eck. Das dreitägige Festival startet am Donnerstagnachmittag offiziell. Die ersten Musikfans sind schon da. Foto: Frank Engelhardt 46 Bilder - Fotostrecke öffnen Beim traditionellen Southside-Anreisetag am Donnerstag nutzten viele Festivalbesucher schon den Vormittag zur Anfahrt nach Neuhausen ob Eck. Schließlich sind die besten Campingspots heiß begehrt.







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Außergewöhnlich gechillt ging es beim Warm-Up am Donnerstag auf dem weiträumigen Southside-Gelände zu. Denn viele Besucher hatten zur Kaffeezeit längst ihre Zelte aufgebaut, das teils sehr umfangreiche Gepäck herangeschafft und ihre Residenz für die nächsten vier Tage bezogen. Die Grills wurden angeworfen und kalte Getränke flossen reichlich. Und das war gut so, denn bei Temperaturen über 30 Grad Celsius verursachte gefühlt auch nur die kleinste Bewegung Schweißausbrüche.