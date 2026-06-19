Neuhausen ob Eck: Southside legt Warm-Up nach Maß hin
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Auch in diesem Jahr reisen wieder Zehntausende Menschen zum Southside in Neuhausen ob Eck. Das dreitägige Festival startet am Donnerstagnachmittag offiziell. Die ersten Musikfans sind schon da. Foto: Frank Engelhardt

Beim traditionellen Southside-Anreisetag am Donnerstag nutzten viele Festivalbesucher schon den Vormittag zur Anfahrt nach Neuhausen ob Eck. Schließlich sind die besten Campingspots heiß begehrt.

Außergewöhnlich gechillt ging es beim Warm-Up am Donnerstag auf dem weiträumigen Southside-Gelände zu. Denn viele Besucher hatten zur Kaffeezeit längst ihre Zelte aufgebaut, das teils sehr umfangreiche Gepäck herangeschafft und ihre Residenz für die nächsten vier Tage bezogen. Die Grills wurden angeworfen und kalte Getränke flossen reichlich. Und das war gut so, denn bei Temperaturen über 30 Grad Celsius verursachte gefühlt auch nur die kleinste Bewegung Schweißausbrüche.

 

Gut, wer sich da Abkühlung in großem Stil organisiert hatte. So brachten gewiefte Festivalgänger sich gleich eine Badewanne auf Rädern mit. Darin blieben nicht nur die Getränke etwas kühler, sondern auch der eine oder andere Zeitgenosse nutzte das reichliche Nass für ein kurzes, aber erfrischendes Bad – bevor die „Pussywagon“-Crew weiterfeierte.

Als die Temperaturen langsam etwas erträglicher wurden, schob sich auch noch die eine oder andere Wolke vor den erbarmungslosen Planeten. Genau die richtige Zeit, um mit dem musikalischen Programm auf der Blue Stage anzufangen. Mit einer knappen akademischen Viertelstunde Verspätung blies die Band Brasspalast sprichwörtlich zum musikalischen Angriff. Die mit Blechblasinstrumenten interpretierten Hits gingen dabei nicht nur ins Ohr, sondern auch in die Beine.

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Ein gelungener Auftakt für das Southside Festival 2026.

 
     