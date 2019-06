Neuhausen ob Eck Southside Festival startet mit Schlammschlacht

Gummistiefel, Ponchos und Allwetter-Parka ­– diesmal waren die Southside-Besucher für alle Wetterlagen gewappnet, hatte der Veranstalter doch schon im Vorfeld per App vor Regen, Gewitter und Hagel gewarnt. Und zumindest diejenigen, die drei Jahre zuvor das große Unwetter mit Festival-Abbruch und Überflutungen erlebt hatten, schienen dem Thema passende Kleidung und wetterfestes Zelt ein wenig mehr Aufmerksamkeit gewidmet zu haben. Am Freitagabend allerdings brannte die Sonne vom Himmel.

So gab es die ersten Abkühlungen bereits bei der Anreise der Campenden am Donnerstag. Genauso wild und stürmisch war am Freitag dann auch, was auf den Bühnen passierte. Mit "Moop Mama" und der "Alex Mofa Gang" ging es energiegeladen aus dem Warm-up in die heiße Phase. "Royal Republic" ließen, ganz dem Songtitel "Can’t Fight The Disco" gemäß, niemanden still stehen. Bei "You Me at Six" gab es die richtige Dosis Verzweiflung und Energie, eingehüllt in eine Mischung aus Rock, Pop, Punk und Indie.