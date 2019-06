Neuhausen ob Eck Southside Festival soll grüner werden

Neuhausen ob Eck - Die Toten Hosen sind dabei, The Cure und die Foo Fighters: Am kommenden Freitag (21. Juni) startet das "Southside Festival". Bis Sonntag stehen rund 100 Künstler und Bands auf den Bühnen. Für die Besucher bedeutet das: Eine ausgelassene, dreitägige Open-Air-Party. Rund 60.000 Musikfans erwartet der Veranstalter FKP Scorpio bei Neuhausen ob Eck (Kreis Tuttlingen). Das entspricht einer mittelgroßen Stadt in Deutschland - und entsprechend viel Müll fällt an. FKP Scorpio rechnet mit rund 200 Tonnen. "Diese Zahl ist auf die Besucherzahl gerechnet übrigens mit dem durchschnittlichen Hausmüllverbrauch pro Kopf in Deutschland vergleichbar", sagt ein Sprecher. "Sie enthält aber zusätzlich auch Campingabfall wie nicht mehr benutzte Zelte." Auch Schlamm und Erde stecke oftmals darin. Aber was passiert eigentlich mit dem Müll?