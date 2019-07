Neuhausen ob Eck Southside-Festival: Polizei lobt Besucher

Wie Polizeisprecher Thomas Kalmbach mitteilte, war das Southside 2019 für die Polizei wieder eine "durchweg gelungene Veranstaltung". Wie schon in den vergangenen Jahren hätten 60.000 Besucher friedlich miteinander gefeiert. Große Zwischenfälle habe es keine gegeben.

Dennoch hatte die Polizei mit den üblichen Problemen zu kämpfen: Sie nahmen mehrere Anzeigen wegen Diebstahls auf. Auch Drogen spielten wieder eine Rolle auf dem Southside - jedoch eine sehr kleine: Laut Kalmbach hätten die Beamten über die vier Tage verteilt lediglich ein dutzend Betäubungsmittelverstöße festgestellt - deutlich weniger als im vergangenen Jahr.

Was in diesem Jahr besonder auffällig war: Viele Jugendliche hätten versucht, ohne Eintritt zu bezahlen auf das Gelände zu kommen. Da es sich, so Kalmbach, um das "Erschleichen von Leistungen" handelt, wurden die Fälle zur Anzeige gebracht.