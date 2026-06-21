Southside Festival: Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys – mit viel Liebe dem Weltfrieden ein gutes Stück näher

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, kurz nach Mitternacht, wurde es noch einmal laut auf und vor der Blue Stage. Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys durften den zweiten Festivaltag beenden – und taten dies mit einer mächtig großen Ladung Liebe garniert.
Dass der Italo-Schlagerpapst höchstpersönlich das Grande Finale gestaltete, hätte den überaus heißen Tag voller Action und Musik nicht besser abrunden können. Mit Hits wie Sophia Loren oder Bella Napoli riss der „italienische“ Schlagerbarde Roy Bianco mit seinen fidel aufspielenden Abbrunzati Boys die Zuschauer nicht nur vom ersten Ton mit, sondern verwandelte einen großen Teil des Infields zu einer Schunkel- und Tanzarena.