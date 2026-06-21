Southside Festival: Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys – mit viel Liebe dem Weltfrieden ein gutes Stück näher
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Mit Hits wie Sophia Loren oder Bella Napoli verwandelte der „italienische“ Schlagerbarde Roy Bianco mit seinen fidel aufspielenden Abbrunzati Boys einen großen Teil des Infields in eine Schunkel- und Tanzarena. Foto: Robin Heidepriem / Frank Engelhardt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, kurz nach Mitternacht, wurde es noch einmal laut auf und vor der Blue Stage. Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys durften den zweiten Festivaltag beenden – und taten dies mit einer mächtig großen Ladung Liebe garniert.

Dass der Italo-Schlagerpapst höchstpersönlich das Grande Finale gestaltete, hätte den überaus heißen Tag voller Action und Musik nicht besser abrunden können. Mit Hits wie Sophia Loren oder Bella Napoli riss der „italienische“ Schlagerbarde Roy Bianco mit seinen fidel aufspielenden Abbrunzati Boys die Zuschauer nicht nur vom ersten Ton mit, sondern verwandelte einen großen Teil des Infields zu einer Schunkel- und Tanzarena.

 

Klänge, die Wehmut, Sehnsucht und ein unbeschreibliches Gefühl der Verbundenheit ausdrückten, sorgten dafür, dass gefühlt das gesamte Festival gemeinsam dem Weltfrieden so nahe kam wie schon lange nicht mehr. Da war das Küsschen zwischen Sänger und Trompeter nur das Tüpfelchen auf dem i. Herrlich.

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Getreu dem Southside-Motto „One Weekend – A Thousand Stories“ genossen die Southside-Gänger das vielschichtige Bandangebot. Außerdem sorgten sie selbst auch dafür, dass dieses lange Wochenende in schöner Erinnerung blieb. Nicht nur an verschiedenen besonderen Fotospots fotografierten sich die Festivalgänger ausgiebig – oder ließen sich ablichten. Die gute Laune und die entspannte Atmosphäre spiegelten sich dann auch in den Bildern wider. Gerne mehr davon.

     