Neuhausen ob Eck/Oberndorf Finden das Southside Festival 2020 und Easter Cross statt?

Gerüchte darüber, dass das Southside abgesagt wird, kursieren trotzdem. Im Netz schreibt ein User beispielsweise, dass er eine Bekannte habe, die für einen Lebensmittel-Lieferanten arbeite, der das Festival im Juni beliefern solle: Diese Bekannte habe ihm erzählt, dass in ihrem Unternehmen in Bezug auf das Southside bereits alles "stillgelegt" worden sei.

Auch die Veranstalter des Easter Cross beschäftige sich derzeit intensiv mit dem Thema Coronavirus, wie der Veranstalter auf Anfrage hin mitteilt. Die Organisatoren seien im engen Austausch mit der Stadt Oberndorf und den entsprechenden Ämtern, teilen diese weiterhin schriftlich mit. "Sobald konkrete Maßnahmen in Bezug auf eventuelle Einschränkungen oder einer Absage/Verschiebung des Festivals feststehen, werden wir dies bekannt geben."

Menschen meiden öffentliche Orte in China

Doch wie realistisch ist es, dass sowohl das Easter Cross-, als auch das Southside Festival stattfinden? Wirft man einen Blick nach China, wo das Coronavirus vor knapp sieben Wochen ausgebrochen ist, kommen Zweifel auf, ob die Ausbreitung in Deutschland so schnell eingedämmt werden kann. Und demnach auch daran, ob Veranstaltungen mit mehreren Hundert oder gar Tausend Besuchern stattfinden können. Zwar berichtete die Tagesschau erst diese Woche, dass die Zahl der neuen Coronainfektionen in China nach und nach sinken, und dass die Menschen auch langsam wieder ihre Häuser verlassen, einkaufen gehen und arbeiten. Öffentliche Orte, an denen sich die Bürger freiwillig aufhalten können, wie beispielsweise Restaurants, werden jedoch nach wie vor gemieden, wie der Nachrichtensender ebenfalls auf seiner Homepage schreibt.

Wie sich die Situation durch das Coronavirus in Deutschland entwickeln wird, kann derzeit niemand sicher prognostizieren. Ob die beiden Festivals in den kommenden Tagen oder Wochen also nicht vielleicht doch abgesagt werden müssen, bleibt offen.