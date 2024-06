1 Festivalbesucher im vergangenen bei einem Auftritt von Clueso. (Archivbild) Foto: Silas Stein/dpa/Silas Stein

Zehntausende Besucher und internationale Größen wie Ed Sheeran und Avril Lavigne werden beim „Southside“-Festival erwartet.









Für rund 65 000 Musikfans hat das Warten ein Ende: Das „Southside“-Festival in Neuhausen ob Eck geht von Freitag (ab 15.00 Uhr) an in die nächste Runde. Mehr als 80 nationale und internationale Größen aus der Musikszene haben sich bis Sonntag angekündigt. Den Auftakt machen unter anderem Kultbands wie The Offspring, Feine Sahne Fischfilet und Deichkind. Zu den Headlinern gehören auch Ed Sheeran, Avril Lavigne und Ayliva.