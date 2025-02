Bürgermeisterwahl in Zimmern ob Rottweil Wähler können den Kandidaten auf den Zahn fühlen

Am 23. Februar finden in Zimmern auf die Bürgermeisterwahlen statt. Die amtierende Bürgermeisterin Carmen Merz und ihr Herausforderer Markus Wiese stellen sich am Donnerstag, 13. Februar, in der Turn- und Festhalle vor.