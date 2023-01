4 Einsturzgefährdet: Der Anbau auf der Rückseite der Orangerie muss abgerissen werden. Foto: Stopper

Jahrzehnte lang Dornröschenschlaf, nun plötzlich ein Star: Der Tag der offenen Tür in der ehemalige Orangerie der Villa Eugenia, die die Firma MeaPuna zu einem Büro- und Veranstaltungsgebäude umbauen wird, herrschte am Sonntag großer Andrang.















Hechingen - Stefan Walter und Michael Löffler von der Informatikfirma MeaPuna waren den ganzen Nachmittag über von Gruppen umlagert, die sich gerne das Gebäude zeigen ließen und die Pläne schildern, die hier unter strikter Beachtung des Denkmalschutzes umgesetzt werden sollen.

Dass das Denkmalamt hier darauf pocht, möglichst viel Bausubstanz zu erhalten, stieß allgemein auf Kopfschütteln. Genauer gesagt geht es darum, den Zustand wieder herzustellen, wie er 1837 beim Bau der Orangerie vorlag. Was nicht einfach werden dürfte. Zum einen handelt es sich hier um ein günstig in Fachwerkbauweise erstellte Zweckgebäude. Das Fundament verdichteter Sand, die darin gründenden Balken unten durchgefault, am Dach haben sich durch Feuchtigkeit ebenfalls Balken ins Morsche aufgelöst, Gips, Steine und Holzlatten, die an einer Stelle heruntergeprasselt sind, wurden auf die Seite gekehrt, die Konstruktion durch Hilfsgebälk gestützt.

Fürst baute in rüder Manier Garagen in die Orangerie

Zum anderen wurden 1950 vom Fürst etwas rüde Garagen in das Gebäude eingebaut. Die Glasfassade wich den heute noch vorhandenen Holztoren und Mauervorbauten. MeaPuna will hier moderne Büroräume und einen kleineren, öffentlich zugänglichen Versammlungsraum schaffen. Weil die maroden Außenwände stehen bleiben müssen, werde man praktisch ein "Gebäude im Gebäude" mit eigenem Fundament erstellen, von dem aus auch das Dach getragen werde, erklärte Stefan Walter beim Rundgang. Was sich ändern wird: Auf der Seite zur Villa hin wird die Fassade wieder verglast sein, so wie in alten Zeiten, als das Gebäude zur winterlichen Aufbewahrung empfindlicher Pflanzen diente.

Anbau auf der Rückseite darf abgerissen werden

Immerhin: Der später erstelle Anbau auf der Rückseite darf abgerissen werden. Hier hängen die Mauern schon so schief, dass auch das Denkmalamt einsah, dass hier nichts mehr zu retten ist. Ein Teil davon wird nach altem Vorbild wieder aufgebaut, außerdem kommt hier ein kleiner, moderner Anbau hin, der Sanitär und Funktionsräume in sich birgt. Aktuell hat das Gebäude weder Wasser noch Strom noch eine Abwasserleitung.

Doris Strobel kennt Orangerie seit ihrer Kinderheit

Unter den Besuchern des Tags der offenen Tür war auch Doris Strobel, 1934 geboren, die im Fürstengarten aufgewachsen ist. Der hintere Teil sei in ihrer Kindheit ein Ziegenstall gewesen, oben hätten Arbeiter gewohnt. Einer davon soll dem Bericht eines Besuchers nach Bruno Zarrella gewesen sein, der Vater von Giovanni Zarella, der hier für kurze Zeit unter offenbar sehr einfachen Bedingungen untergebracht war, als er als Gastarbeiter nach Hechingen kam.

In diesem Jahr wird wohl noch dieser hintere Teil des Gebäudes abgerissen, da aktute Einsturzgefahr besteht, und es wird der Bauantrag eingereicht, so Stefan Walter. Der weitere Zeitplan sei angesichts von Denkmalschutz und aktueller Lage auf dem Baumarkt nicht genau prognostizierbar.