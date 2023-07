So geht es mit "Sebis Pizza" in Geislingen weiter

1 Sebis Pizza schließt zum Ende des Jahres. Foto: Schnurr

Sebis Pizza wird zum Ende des Jahres schließen, die Inhaberfamilie hat das Gebäude an die Stadt Geislingen verkauft. Wird das Gebäude nun für den geplanten Kreisverkehr in der Vorstadtstraße abgerissen?









Als ein „stadtbildprägendes Gebäude“ hat Bürgermeister Oliver Schmid den ehemaligen „Schützen“ in einer Gemeinderatssitzung bezeichnet, in welchem seit einigen Jahren „Sebis Pizza“ untergebracht ist. Zum Ende des Jahres wird der Ofen in der Pizzeria wohl für immer ausgehen: Die Inhaberfamilie hat sich dazu entschieden, den Restaurantbetrieb einzustellen und das Gebäude an die Stadt zu verkaufen.