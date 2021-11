1 Zugenommen haben unter Kindern und Jugendlichen Ladendiebstähle. Foto: ©Fotosenmeer.nl – stock.adobe.com

Nagold - Und natürlich die damit zusammenhängenden Schulschließungen. "Die Heranwachsenden hatten einfach mehr Zeit, auffällig zu werden", meint Polizeihauptkommissar Hartwig Dieterle, Leiter des Bezirksdienstes im Polizeirevier Nagold, der die Zahlen für die Stadt zusammengestellt und aufbereitet hat. Übrigens zum letzten Mal: Dieterle, der seit über 15 Jahren für die Kriminalstatistik in Nagold zuständig ist und damit regelmäßig auch Gast im Nagolder Gemeinderat war, geht im kommenden Jahr in Pension.

"Eine Statistik der kleinen Zahlen"

Wobei Dieterle in Bezug auf die Zahlen zur Kinder- und Jugendkriminalität noch einmal darauf hinweist, dass die Nagolder Kriminalstatistik insgesamt "eine Statistik der kleinen Zahlen" sei, man die Werte also nie "überbewerten" sollte. Aber man doch auch Trends ablesen könne.

So kann die Entwicklung der Zahl der tatverdächtigen Kinder (unter 14 Jahren) in Nagold einem schon echte Sorgen bereiten: Nach 21 tatverdächtigen Kindern in 2019, wurden im Corona-Jahr 2020 insgesamt 44 Kinder in Zusammenhang mit Straftaten auffällig – was mehr als einer Verdoppelung entspricht. Besonders herausragend dabei die Werte zum Straftatbestand Diebstahl. Hier stieg die Zahl der Fälle von neun (2019) auf 21 in 2020. Davon machten Ladendiebstähle 2019 noch neun Fälle aus, 2020 waren es dann 18 – was allein hier auch einer Verdoppelung der Taten entspricht.

Im Verhältnis noch krasser aus statistischer Sicht die Entwicklung bei Körperverletzungen: Hier stiegen die Zahlen von drei Taten in 2019 auf neun Taten in 2020 – exakt eine Verdreifachung der Vorkommnisse. Sachbeschädigungen gingen dafür von acht Taten in 2019 auf nur noch vier Taten in 2020 zurück – eine Halbierung. Hier hätten sich sicher die Lockdowns und Ausgangssperren bemerkbar gemacht, so Dieterle. Aber natürlich gelte auch für Heranwachsende, dass die Belastungen aus der Pandemie auch die jungen Mitbürger "empfindlicher" gemacht habe. Die "Lunte ist kürzer", so dass auch Kinder auffällig würden. Die kommenden Jahre müssten aber zeigen, ob das Pandemie-Jahr da tatsächlich nur ein Ausreißer war.

Bei den tatverdächtigen Jugendlichen (14 bis unter 18 Jahre) war die Entwicklung im Berichtszeitraum ähnlich wie bei den Kindern. Auch hier stieg die Zahl der Tatverdächtigen, und zwar von 52 Personen in 2019 auf insgesamt 79 im Jahr 2020 – was einem Anstieg um knapp 52 Prozent entspricht. Bei den verschiedenen Delikten waren Anstiege bei Diebstahl (2019: 19 Taten; 2020: 25), Körperverletzung (2019: acht Taten; 2020: 13), und Betäubungsmittel-Delikten (2019: 18 Taten; 2020: 21) zu verzeichnen, allerdings gingen die Zahlen bei den Ladendiebstählen (2019: 28 Taten; 2020: 21) und Sexualdelikten zurück (2019: sieben Taten; 2020: vier). Gleich blieb die Zahl bei den Sachbeschädigungen, die sowohl 2019 als auch 2020 bei nur je zwei Taten lagen.

Mehr Betäubungsmittel-Delikte

Bei den sogenannten "Heranwachsenden" (18 bis 20 Jahre) fällt für den Berichtszeitraum vor allem der sehr drastische Anstieg von Straftaten im Bereich der Betäubungsmittel-Delikten auf: Hier stiegen die Zahlen von 2019 gerade mal neun Taten auf 24 Taten in 2020 an – wobei Polizeihauptkommissar Dieterle bei der Bewertung der Zahlen darauf hinweist, dass es hier "eine sehr niedrige Schwelle" bei der Erfassung der Straftatbestände gebe – da bereits der Besitz eines "Joints" die Täter aktenkundig werden lasse. Allerdings gelte auch, so die Erfahrung der Ordnungskräfte: "Mit zunehmenden Alter wird mehr gekifft!"

Insgesamt stieg die Zahl der Straftaten, beziehungsweise der Tatverdächtigen bei den Heranwachsenden von 43 Personen in 2019 auf 62 Personen in 2020 – was hier einem Anstieg um rund 44 Prozent entspricht. Neben den Betäubungsmittel-Delikten gab es dabei eine Zunahme an Diebstählen (2019: acht Taten; 2020: 13), wobei die Zahl der Ladendiebstähle in dieser Altersgruppe auf gleichem Niveau blieb – mit 2019 und 2020 je acht Taten. Und bei den Sexualdelikten, wo nach null Taten in 2019 in 2020 insgesamt drei Straftaten zu Ermittlungen führten und in die Statistik einflossen. Rückgänge der Fallzahlen gab es dafür in dieser Altersgruppe bei den Körperverletzungen (2019: 14 Taten; 2020: 12) und Betrug (2019: zehn Taten; 2020: fünf).

Übrigens stiegen insgesamt – also über alle Altersgruppen, auch Erwachsene hinweg – die Zahl der Betäubungsmittel-Kriminalität von 71 Fällen, die 2019 in der Nagolder Kriminalstatistik landeten, auf 78 Fälle im Pandemie-Jahr 2020. Davon beträfen 82 Prozent der Fälle, also der allergrößte Teil, die "Cannabis-Kriminalität", so Dieterle. Was die Polizei dabei in den letzten zwei Jahrzehnten beobachtet habe: "Der Wirkstoffgehalt von Cannabis hat in diesem Zeitraum drastisch zulegt", und zwar habe er sich effektiv vervierfacht – von fünf Prozent THC früher auf heute teils über 20 Prozent.

THC steht für Tetrahydrocannabinol und meint die psychoaktive Substanz im Cannabis. Dieser drastische Anstieg des THC-Gehalts bedeute: Die Menge von Cannabis, die vom Gesetzgeber als "nicht geringe Menge" eingestuft wird – und die sich auf einen THC-Gehalt von 7,5 Gramm bezieht – wird immer geringer, wodurch heute ab einem Besitz von 50 Gramm Cannabis bereits von Verbrechens-Tatbeständen ausgegangen wird, die mit Mindest-Freiheitsstrafen ab einem Jahr geahndet werden. Eine Entwicklung und lebenseinschneidende Konsequenz, die gerade Jugendlichen und Heranwachsenden als Konsumenten von Cannabis nicht immer wirklich bewusst sei, warnt Dieterle.