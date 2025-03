Neueste Trends in Horb-Altheim: Kaffekränzchen wird zum Mode-Laufsteg

Die Idee dazu hatten Rosemarie „Rosi“ Bok, Victoria Weiß, Rosemarie Zanker und Edeltraud Dieterich, die als Team Anfang 2024 die Aufgaben der bisherigen Vorsitzenden des Altheimer Seniorenkreises, Traudel Kluwe, übernahmen. Und dass die Durchführung einer Modenschau eine prima Idee war, das sah man schon allein daran, dass die Tischreihen im großen Saal des Altheimer Musikerheims sehr gut belegt waren.

Diese Veranstaltung bot ja nicht nur eine prima Gelegenheit, sich recht schnell und einfach über die kommenden Modetrends zu informieren, sondern sich auch bei Kaffee und Kuchen über die neuesten Neuigkeiten im Ort auszutauschen.

Laufsteg-Training zahlt sich aus Pünktlich um 14.30 Uhr eröffnete Rosi Bok dieses besondere Kaffeekränzchen. Sie freute sich über das große Interesse an der ersten Altheimer Modenschau und darüber, dass Ursula Tillery, die Inhaberin von Mode Gramer am unteren Marktplatz, die Models nicht nur passend zu der kommenden Modesaison ausstattete, sondern auch auf den großen Auftritt vorbereitete und einigen der Vorführdamen damit etwas von ihrem Lampenfieber nahm.

Die Aufregung steigt

Die Aufregung kam daher, dass es ja auch nicht selbstverständlich ist, dass man zur Musik aus der Tonkonserve, für die Bernhard Bok während der Schau verantwortlich war, wie Claudia Schiffer über den nichtvorhandenen Catwalk tänzelt und die Vorzüge „der praktischen und waschbaren Wendejacke“ den hochverehrten Zuschauerinnen und hoffentlich auch bald Kundinnen zeigt.

Beschwingter „Frühlingswalzer“ zur Frühlingsmode Doch zum beschwingten „Frühlingswalzer“ gelang diese Premiere bei den neun Damen, die sich auf ungewohntes Terrain wagten, erstaunlich gut.

Ursula Tillery führte fachkundig durch die Show und machte immer wieder auf Besonderheiten der diesjährigen Kollektion aufmerksam. Mit kräftigen Farben, eleganten Shirts, Jacken in jeder Art und Form sowie Westen zeigte sich die Sommermode 2025 von einer Seite, die man gut tragen kann. Dazu kamen Strickwaren aus dem Hause „Rabe“ und Hosen von Toni Dress, in denen die modebewusste Dame besten angezogen ist.

Trendfarben im Sommer

Als Trendfarben im Sommer stellte die Expertin Pastellfarben in den Schattierungen Salbei, hellblau oder rosé, die auch in Kombination gut zusammenpassen sowie die frischen Sommerfarben leuchtendes Orange und kräftiges Grün vor. Natürlich haben bei so einer Modenschau Klassiker in Weiß und Marie ebenso ihren Platz wie Garderobe zu festlichen Anlässen in gedeckten Farben. Und zu allem gab es die passenden Accessoires wie Modeschmuck, Schals oder Hüte.

Eine Modenschau zum Anfassen Insgesamt war es eine Modenschau zum Anfassen. Eine Schau, bei der man sogar mit den Models, den sogenannten „Vorführdamen“, während ihres Gangs über den imaginären Catwalk ein Schwätzchen halten konnte oder auch mal mit den Fingern das vorgeführte Stöffle prüfen durfte, denn man muss ja wissen, was man da kaufen soll. Eine Option, die gerne genutzt wurde und manches der Models kam gar nicht mehr aus ihrer Begutachter-Ecke heraus.

Es war eine gelungene Premiere, diese Modenschau, doch ob man die Geschichte wiederholen wird, ist fraglich. „Für das nächste Mal denken wir uns was anders aus“m erklärte Rosi Bok bevor sie das reichhaltige Küchenbüfett, an dem sich jeder kostenfrei bedienen konnte, eröffnete.