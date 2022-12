1 Die Freude beim Narrensprung 2022 war trotz Veränderungen ungebrochen. Die Narrenzunft will nun einiges beibehalten. Foto: Schnekenburger

Zwar klingen im Hintergrund noch Weihnachtslieder, doch die Narrenzunft Rottweil steckt schon mitten in den Planungen für die Fasnet. Dabei fließen wichtige Erkenntnisse aus den veränderten Abläufen bei den Narrensprüngen 2022 ein.















Rottweil - Die Herausforderungen der vergangenen Jahre, hätten die Verantwortlichen nun zu mancher Änderung animiert, teilt die Zunft mit. "Entgegen aller schlechten Vorzeichen, hat sich im Jahr 2022 die Narrenzunft nicht von ihrem Weg abbringen lassen, und unter Corona-Bedingungen zwei herrliche Narrensprünge für die Narren organisiert.

Obwohl im ganzen Ländle Umzüge abgesagt wurden, hat die Narrenzunft Rottweil in enger Abstimmung mit der Stadtverwaltung eine Lösung gefunden, wie diese durchgeführt werden konnten", heißt es in einem Brief an die Mitglieder.

Zwar habe es einige Änderungen im Ablauf gegeben, aber dennoch hätten "die höchsten Feiertage Rottweils wie seit Urzeiten gefeiert werden können".

Veränderungen als erhaltenswürdig eingestuft

Bereits während der Fasnet und auch danach seien die Zunftoberen immer wieder auf Veränderungen im Ablauf der Fasnet angesprochen worden, die als erhaltenswürdig eingestuft worden seien, lässt die Zunft wissen. "Nachdem wir all diese Stimmen gesammelt, bewertet und abgewogen haben, beschlossen Ausschuss-/Ehren- und Vorstandsmitglieder, einige der Änderungen, die bei den Bürgern und Narren auf positive Resonanz stießen, auch im nächsten Jahr beizubehalten".

Zahl der Narren reduziert

Bei drei Dingen erntete die Narrenzunft 2022 besonderes Lob: die reduzierte Anzahl der am Sprung teilnehmenden Narren, die damit in Verbindung stehende kürzere Sprungdauer und der hohe Anteil an Nachwuchsnarren. Die Zunft hatte jeweils 1000 Sprungteilnahmekarten für den Fasnetsmontag und -dienstag ausgegeben. Durch diese Begrenzung endete der Sprung bereits um 9.30 Uhr.

Kinder bis 14 Jahren können auf jeden Fall teilnehmen

"Die Narrenzunft möchte dieses Jahr die Zahl der Sprungteilnahmekarten mehr als verdoppeln. Insgesamt steht den Narren für die zwei Tage jeweils ein Kontingent von 2500 Sprungteilnahmekarten für Erwachsene zur Verfügung. In diesem Kontingent werden etwa 800 Kinder bis 14 Jahre nicht berücksichtigt. Jedes Kind bis 14 Jahren kann also auf alle Fälle an den Narrensprüngen teilnehmen.

Durch die Kontingentierung müssten die Narrensprünge etwa um 11 Uhr – und nicht mehr um 12.45 Uhr – am Friedrichsplatz ihr Ende finden", schreibt die Zunft in ihrem Brief. Durch die Limitierung der Sprungteilnahmezahl seien mehr Kindernarren als sonst zu sehen gewesen, was man als sehr positiv vermerkte.

In der kommenden Saison könne jedes Kind ab Jahrgang 2009 und jünger an den Narrensprüngen mit einer Kinderkarte am Sprung teilnehmen. Die Mitglieder der Narrenzunft sollen ein Vorkaufsrecht für die Teilnahmekarten erhalten.

Mitglieder erhalten, gegen Vorlage des Mitgliedsausweises am 14. Januar bei einem Verkaufsstand auf dem Parkplatz der Spedition Hugger eine Sprungteilnahmekarte zum Preis von 10 Euro.

Freier Verkauf ab 15. Januar

Der freie Verkauf von Sprungteilnahmekarten beginnt ab dem 15. Januar. "An Dreikönig findet also kein Verkauf von Sprungteilnahmekarten statt, und diese können künftig nicht mehr bei den Kartenvorverkaufsstellen, sondern lediglich bei Ausschuss-/ Ehren- und Vorstandsmitgliedern der Narrenzunft erworben werden.