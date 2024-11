Wie lautet der volle Name von Skinny Norris? Wie sieht Gullivers Koffer aus? Fans der beliebten Hörspielreihe «Die drei ???» finden in einem neuen Buch Tausende Fakten über ihre Helden und deren Welt.

Berlin - Die beliebten Hörspiele und Jugendbücher der Jugendkrimi-Reihe "Die drei ???" sind ein fester Teil der deutschen Popkultur. Jetzt ist sogar ein dickes Lexikon über die drei Helden aus Rocky Beach erschienen.

"Die drei ??? - Das spezialgelagerte Kompendium" stellt auf fast 450 Seiten viel Wissenswertes zusammen - nicht nur über die Junior-Detektive Justus, Peter und Bob. Aufgelistet sind Tausende Personen, Orte, Tiere, Gegenstände und vieles mehr, was Fans in 60 Jahren der Buchreihe und 45 Jahren der Vertonungen bis heute verraten wurde. Angesichts von mehr als 250 Fällen hat da wohl kaum einer mehr den Durchblick.

Die Podcaster Olaf Felten, Sebastian Stangl, Johannes Maria Stangl und Tom Süß haben für das Opus Magnum all ihr Wissen zusammengetragen. Seit dem Jahr 2017 betreiben sie das Fanprojekt "Spezialgelagerter Sonderpodcast" und analysieren die Hörspielfolgen bis ins Genaueste.

Leser finden nicht nur Kurz-Zusammenfassungen aller bisherigen Fälle. Man erfährt beispielsweise auch den vollen Namen des Erzfeindes der Helden, Skinny Norris. Vielen dürfte auch entgangen sein, dass sich das Geschäft von Justus' Onkel Titus Jonas still und heimlich von "Schrotthandel" in "Gebrauchtwarencenter" umbenannt hat. Und wussten Sie, dass die "Drei ???" zuerst ein Firmenhandy besaßen und dann erst eigene Mobilfunktelefone? Sogar die legendäre "Telefonlawine", die immer wieder in Gang gesetzt wird, fehlt nicht.

Alle aufgeführten Stichworte - allein das Spektrum der Orte reicht von den verschiedenen Friedhöfen in Rocky Beach bis zur Quecksilbermine - haben kleine Hinweisnummern, die anzeigen, in welchen Fällen sie vorkommen.

Eine Besonderheit der "Drei ???"-Hörspiele ist, dass viele Erwachsene sie zum Einschlafen anhören. Für diese Zielgruppe bietet das Buch einen guten Service an: In jeder Fall-Zusammenfassung wird auch die Auflösung verraten - die man vielleicht schon mehrfach verschlafen hat.