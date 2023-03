1 Das Team der Bücherei in den neuen Räumlichkeiten vor (noch) leeren Bücherregalen(von links): Anne Fautz, Daniela Goth, Edith Frank, Melanie Binz, Manfred Teschner, Cordula Siefert, Carmen Karcher, Susanne Weber und Gisela Himmelspach Foto: Gemeinde Kippenheim

Die Kippenheimer Bücherei hat seit Anfang März geschlossen. Grund dafür ist der Umzug in die neuen Räumlichkeiten im Bürgerhaus. Bis Sonntag, 26. März, soll der Umzug abgeschlossen sein. Denn für diesen Tag ist die Wiedereröffnung geplant.









Seit Anfang März 2023 ist die Bücherei Kippenheim, wie der eifrige Leser sie aus nunmehr fast 13 Jahren kennt, Vergangenheit. Es ist an der Zeit diese Seite umzublättern und ein neues Kapitel zu schreiben.

Rund 2750 Bücher aus dem breitgefächerten Angebot aus allen gängigen Genres warten in Kisten und Kartons verpackt auf ihren Abtransport. Zurück bleibt das Maskottchen „Bücherwurm Willi“ das als Wand-Tattoo auf die leeren Bücherregale in den ehemaligen Räumlichkeiten in der Oberen Hauptstraße blickt.

Das alte Wandtattoo von Bücherwurm Willi

Bürgerhaus ist das künftige Zuhause

Acht fleißige Helfer um die Frontfrau des Bücherei-Teams Daniela Goth räumen Bücherregale aus, verpacken und transportieren den Lesestoff ins neue Domizil, das Bürgerhaus.

Weiß wie ein unbeschriebenes Blatt Papier präsentiert sich das ansprechende neue Zuhause für die Druck-Erzeugnisse, dem nun nach und nach mit den Büchern Leben eingehaucht wird. Einrichtung und Ausstattung erfolgte in steter Absprache mit den Ehrenamtlichen der Bücherei. In den hellen, durch raumhohe Fenster lichtdurchfluteten, Räumlichkeiten darf eine Kinderecke ebenso wenig fehlen wie eine zur erleichterten Rückgabe mit einem mobilen Scanner ausgestattete Theke. Mit der Software Perpustakaan ist die Organisation des Buchbestands bestens über einen Laptop zu händeln.

Der Buchbestand wird wie gewohnt von Neuerscheinungen bis zum Klassiker alles bieten, was die Herzen der momentan 350 Büchereiausweis-Inhaber höher schlagen lässt. Was nicht mehr „am Puls der Zeit“ ist, wird regelmäßig aussortiert und findet bei einem Bücherflohmarkt sicher noch einen Liebhaber.

Mit Erwerb des Bücherei-Führerscheines dürfen die jüngsten Leser im Alter von sechs Jahren das erste Mal offiziell ein Buch ausleihen. „Nach oben gibt es keine Grenzen“ so Manfred Teschner, der Hahn im Korb der Bücherei-Riege. Der betagteste Stammkunde „zählt über neunzig Lenze“, fügt er stolz hinzu.

Koordiniert und unterstützt wird der Umzug durch die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung und des Bauhofs. Das Bauamt der Gemeinde hat die Fertigstellung der Gewerke im Blick, damit sich Bücherei und Bürgerhaus im besten Licht präsentieren können.

Bekannte und beliebte Events werden fortgeführt

Am großen Eröffnungstag des Bürgerhauses, Sonntag, 26. März, wird auch die Bücherei das erste Mal ihre Türen öffnen. Danach sind die Öffnungszeiten jeweils mittwochs von 15 bis 17 Uhr und freitags von 16 bis 18 Uhr. Darüber hinaus werden etablierte Events wie „Leseabende für Erwachsene“, „Heiß auf Lesen“ oder „Wein trifft Krimi“ wieder auf dem Terminplan stehen. „Wir freuen uns schon darauf, uns und unsere Bücher in diesen neuen wunderschönen Räumlichkeiten präsentieren zu können“, so die einstimmige Meinung aus dem Bücherei-Team.

Und ja, Bücherwurm Willi wird auch wieder dabei sein. Auf einer Surf-Fahne wird er vor der Bücherei immer dann zu erspähen sein, wenn diese geöffnet ist.

Alte Bibliothek

Die Gemeinde Kippenheim plant, die Räume der alten Bibliothek für die Flüchtlingsunterbringung umzubauen. Auf circa 95 Quadratmetern könnten diese dort untergebracht werden, erklärt Kippenheims Hauptamtsleiterin Sina Schultheiß.