Neues Yullbe-Abenteuer: Europa-Park arbeitet mit Spezialeffektkünstler von „Herr der Ringe“ und „Avatar“

1 Die Europa-Park-Chefs Jürgen Mack und Michael Mack arbeiteten für das neue Yullbe-Abenteuer mit einem Oscar-Preisträger für Spezialeffekte zusammen. Foto: Europa-Park

Bei der Attraktion Yullbe gibt es ab sofort ein neues virtuelles, intergalaktisches Abenteuer. Dafür arbeitete der Park mit einem Oscar-Preisträger zusammen.









Die Besucher des Europa-Park Erlebnis-Resorts erwartet ein neues Highlight bei Yullbe. Darüber gibt dieser in einer Pressemitteilung Auskunft. Entwickelt von Mack One und VR Coaster in Zusammenarbeit mit dem fünffachen Oscar-Preisträger Richard Taylor (unter anderem „Der Herr der Ringe“, „Avatar“) und Artist Greg Broadmore bestreiten die Teilnehmer das interaktive Weltraum-Abenteuer „Dr. G. – Victory on Venus“.