Neues Wohngebiet in VS

1 Rechts der Europaallee am Wohngebiet Schilterhäusle im VS-Zentralbereich soll das neue Quartier Lämmlisgrund entstehen. Foto: Marc Eich Trotz Verkleinerung: VS treibt das Wohngebiet Lämmlisgrund voran. So sollen Wohnraum, Grünflächen und Artenschutz unter einen Hut gebracht werden.







Was als größte Wohnbaumaßnahme in der jüngeren Geschichte der Doppelstadt angedacht war, ist wegen der Blockade von Grundstückseigentümern deutlich geschmälert worden. Nichtsdestotrotz treibt die Stadtverwaltung das Wohngebiet Lämmlisgrund entlang der Europaallee am Schilterhäusle weiter voran.