Neues Wohngebiet in Schömberg Bauer wehrt sich gegen Pachtvertrag-Kündigung

Die Gemeinde möchte die Hausäcker zu einem Wohngebiet mit etwas mehr als 50 Bauplätzen machen. Die Nachfrage sei sehr groß hatte Kämmerer Ralf Busse bereits vor einiger Zeit festgestellt. Bei der Gemeinderatssitzung behandelt das Gremium den Bebauungsplan "Hausäcker". Dabei geht es um die Behandlung der eingegangenen Anregungen sowie einen Beschluss über die Offenlage – ein eher formaler Akt.

Hinter den Kulissen wurden Nägel mit Köpfen gemacht. So kaufte die Gemeinde 2,3 Hektar von privater Seite.

Entschädigung vorgesehen

In diesem Monat hat die Kommune mit Wirkung zum 31. Dezember 2022 den Pachtvertrag über diese 2,3 Hektar gekündigt, teilt Michael Rentschler auf Nachfrage des Schwarzwälder Boten mit. Das bestätigt Busse. Die restlichen 2,1 Hektar befinden sich nach wie vor in privater Hand, so der Kämmerer auf Nachfrage.

Die Gemeinde und die anderen Grundstückseigentümer bringen ihre jeweiligen Flächen in ein Umlageverfahren ein, erläutert Busse das weitere Prozedere. Aus den bisherigen Agrarflächen entsteht Bauland. Die Eigentümer der restlichen 2,1 Hektar werden durch Bauland und/oder mit Geld entschädigt. Der Kämmerer geht davon aus, dass bereits vor dem 31. Dezember 2022 mit diversen Arbeiten in den Hausäckern begonnen wird. Wegen des dann noch bestehenden Pachtvertrags würde die Landwirtsfamilie Rentschler gemäß den gesetzlichen Vorschriften entschädigt.

Die Gemeinde steht nach Busses Worten mit Eigentümern anderer Flächen in Vertragsverhandlungen, um den Rentschlers einen Ersatz für die Hausäcker anbieten zu können. Allerdings seien diese Gespräche noch nicht abgeschlossen, räumte der Kämmerer ein.

Räten Befangenheit vorgeworfen

Michael Rentschler will jedoch auf keinen Fall die Flächen vor dem 31. Dezember 2022 abgeben: "Da bin ich kompromisslos." Zudem pocht er auf einen geeigneten Ersatz mit einer zusammenhängenden Fläche von 4,4 Hektar, wobei mindestens ein Hektar Ackerland dabei sein müsse. Ihm ist es ein Rätsel, wie die Kommune geeignete Ersatzflächen auftreiben wolle, so Michael Rentschler. "Ich schaue in die Röhre und muss mir überlegen, wie ich weiterkomme", klagt der Junglandwirt angesichts der Gemeindepolitik.

Sauer ist Michael Rentschler auf diejenigen Gemeinderäte, die für das Baugebiet "Hausäcker" gestimmt hätten und selbst Bauland besäßen, das sie aber weder selbst bebauen noch verkaufen würden. Sie seien befangen und dürften über das Baugebiet gar nicht abstimmen, findet er. Kämmerer Busse stellte jedoch klar, dass diese Gemeinderäte nicht befangen seien und sehr wohl über die "Hausäcker" abstimmen dürften.