Neues Wohngebiet in Hardt Anlieger äußern ihre Bedenken

Für einen Ausbau des Birkenwegs auf zwei Fahrbahnen mit einem Gehweg fehle der Raum. Die Wiederherstellung des Wegs nach den Erschließungsarbeiten werde "Mehrkosten in nicht absehbarer Höhe hervorbringen", möglicherweise auch für die Anwohner, wird im Einspruch befürchtet. Deren Wohn- und Lebensqualität werde durch den Bau- und Lieferverkehr erheblich eingeschränkt.

Schoren als Vorbild

Hingewiesen wird auf das neue Baugebiet Schoren in Sulgen; dort wurde in diesem Jahr eine Erschließungsstraße an die Hardtstraße angebunden, etwa in der Mitte zwischen zwei bestehenden Zufahrtsstraßen. Eine solche Lösung sollte auch in Hardt möglich sein, zumal es die gleiche Verbindungsstraße zwischen Hardt und Sulgen betrifft, meinen die Anwohner des Birkenwegs weiter.