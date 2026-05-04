Neues Wohngebiet in Empfingen: Ein- und Mehrfamilienhäuser sind geplant

Der Empfinger Gemeinderat hat den Bebauungsplan „Westlich Julius Bauser Straße“ beschlossen. Anders als im „Wohngarten Dettenseer Straße“ soll die Bebauung klassisch sein.

Diese Entscheidung hat der Empfinger Gemeinderat ohne lange Diskussion einstimmig getroffen: Im Bereich „Westlich Julius Bauser Straße“ soll auf gut 15.000 Quadratmetern ein Baugebiet entstehen. Zwei zentrale Flurstücke hat die Gemeinde dafür erworben. Etwa 25 Wohneinheiten sind vorgesehen. „Die Erschließung ist für nächstes Jahr geplant“, sagt Bürgermeister Ferdinand Truffner.

Das städtebauliche Konzept sieht Einzel-, Doppel-, und Kettenhäuser sowie Mehrfamilienhäuser vor. Die verkehrliche Erschließung erfolgt über die Julius-Bauser-Straße. Im Gebiet wird eine Straße neu erstellt. Ein Gehweg ist nach Westen geplant.

Urbanes Gebiet

Rechtlich ist das neue Baugebiet als sogenanntes Urbanes Gebiet angelegt. Grund ist das angrenzende Gewerbegebiet. Laut Planungsbüro Gfrörer Ingenieure soll eine „verträgliche Nachbarschaft von Wohnen und Gewerbe“ möglich sein. Vergnügungsstätten und Tankstellen sind allerdings nicht zulässig.

Die Festlegung als Urbanes Gebiet wirkt sich nicht zuletzt auf die Lärmgrenzwerte aus. Diese liegen höher als in reinen Wohn- oder Mischgebieten. „Im urbanen Gebiet sind die Immissionswerte tagsüber höher (63 Dezibel) als in Mischgebieten (60 Dezibel)“, heißt es in der Vorlage des Büros Gfrörer. Außerdem erlauben Urbane Gebiete eine höhere bauliche Dichte.

Nicht überbaute Flächen werden als Grünflächen angelegt. Je angefangenen 500 Quadratmetern Grundstücksfläche soll ein Baum angepflanzt werden.

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Klassisch statt alternativ

In derselben Sitzung hatte der Gemeinderat den Weg freigemacht für den Bebauungsplan „Wohngarten Dettenseer Straße“, der nicht auf klassische Ein- und Mehrfamilienhäuser setzt, sondern auf alternatives Wohnen. In dem Wohnquartier sollen auf 13 Grundstücken Tiny Häuser entstehen. Anders als in „Westlich Julius Bauser Straße“ soll dort auch keine Straße ins Wohngebiet führen. Stattdessen ist am Eingang ins Gebiet eine Tiefgarage geplant. Durchgangsverkehr soll es nicht geben.