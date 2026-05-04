Neues Wohngebiet in Empfingen: Ein- und Mehrfamilienhäuser sind geplant

Der Empfinger Gemeinderat hat den Bebauungsplan „Westlich Julius Bauser Straße“ beschlossen. Anders als im „Wohngarten Dettenseer Straße“ soll die Bebauung klassisch sein.
Diese Entscheidung hat der Empfinger Gemeinderat ohne lange Diskussion einstimmig getroffen: Im Bereich „Westlich Julius Bauser Straße“ soll auf gut 15.000 Quadratmetern ein Baugebiet entstehen. Zwei zentrale Flurstücke hat die Gemeinde dafür erworben. Etwa 25 Wohneinheiten sind vorgesehen. „Die Erschließung ist für nächstes Jahr geplant“, sagt Bürgermeister Ferdinand Truffner.