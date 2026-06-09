Neues Weltall-Areal geplant: Europa-Park will Raumfahrt erlebbar machen

Der Europa-Park plant ein neues Weltall-Areal. Dafür arbeiten die Inhaber nun mit der ESA zusammen, um Besuchern die Welt der Astronautik näherzubringen.
Einige Neuerungen stehen dem Europa-Park bevor: Unter anderem soll die Achterbahn Euro-Mir ersetzt und der russische Themenbereich bis zum Jahr 2028 umfassend neugestaltet werden (wir berichteten). Konkret soll ein neues Weltraumareal entstehen. Am Montag wurden hierfür die Weichen gestellt: Der Europa-Park und die European Space Agency (ESA) haben ihre Zusammenarbeit besiegelt. Ziel ist es laut Europa-Park-Chef Roland Mack, die Raumfahrt emotional erlebbar zu machen.