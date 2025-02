Gesundheitsmesse Balingen So fit und gesund sind die Menschen im Kreis

Zwei Tage voller Gesundheit – jetzt beginnt die echte Herausforderung. In der Volksbankmesse konnten die Besucher sich durchchecken lassen, virtuell in den Körper reisen und Vorträge von Experten hören. Was machen die Balinger daraus?