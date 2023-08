Stadt will den Lämmlisgrund und droht mit Enteignung

1 Im Lämmlisgrund sollen entlang der Europaallee langfristig 1300 Wohnungen für 3000 Menschen entstehen. Foto: Marc Eich

Villingen-Schwenningen soll weiter zusammenwachsen. Ein wichtiges Projekt ist dabei das Wohngebiet Lämmlisgrund für 3000 Menschen. Doch die Umsetzung stockt, weil die Stadt noch nicht im Besitz aller notwendigen Grundstücke ist. Nun könnte eine Enteignung drohen.









Das Wohngebiet Schilterhäusle soll in den nächsten Jahren in Richtung Westen ein Pendant erhalten: Seit mehreren Jahren plant die Stadt dort, das neue Wohngebiet zu realisieren um dem Bedarf an Wohnraum gerecht zu werden. Bis dahin gibt es aber noch einige Hürden zu bewältigen.