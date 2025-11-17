Neues Vorstandsteam: Der TV Seelbach verteilt die Verantwortung auf mehrere Schultern

Der Turnverein Seelbach hat seine Struktur umfassend erneuert. Ein achtköpfiges Vorstandsteam tritt die Nachfolge von Thomas May an.
Auslöser für die Satzungsänderung waren die großen Schwierigkeiten, einen neuen Vorsitz zu finden. Thomas May, seit 21 Jahren Vorsitzender, hatte schon länger angekündigt, sein Amt abgeben zu wollen. Ein Nachfolger ließ sich jedoch über Jahre hinweg nicht finden. Die zunehmende Problematik, ehrenamtliche Spitzenämter zu besetzen, betrifft viele Vereine – entsprechend orientierte sich der TV Seelbach an modernen Vorstandsmodellen, die bereits andernorts erfolgreich umgesetzt werden.