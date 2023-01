Kommt die Hängebrücke in Rottweil 2023?

3 In Todtnau hat Investor Günter Eberhardt im Herbst mit dem Bau einer Hängebrücke begonnen. Foto: Otto

Diese Neujahrspost an unsere Redaktion hat es in sich: Investor Günter Eberhardt schickt eine Botschaft zur geplanten Hängebrücke. Und eine Extra-Beigabe gibt’s auch dazu.















Link kopiert

Rottweil - Wer auf die Realisierung des großen Brückenprojekts wartet, der klammert sich gerne an jeden Strohhalm – und schaut neidisch nach Todtnau. Dort nämlich ist der Brückenbau von Günter Eberhardt in voller Fahrt. Dabei wird in Rottweil schon seit 2016 geplant.