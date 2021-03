2 Mario Kovacevic wird auch kommende Saison den VfL Nagold II trainieren. Foto: Kraushaar

Die zweite Mannschaft des VfL Nagold geht mit Mario Kovacevic als Trainer in die kommende Runde. Der Böblinger hat seinen Vertrag als Coach des Bezirksliga-Teams um ein weiteres Jahr verlängert.

Kovacevic, der von verschieden Seiten auch als Nachfolger von Benni Maier beim VfL Herrenberg ins Gespräch gebracht worden war, zeigte sich vom Konzept der neuen sportlichen Leiter Marco Quiskamp und Raphael Schaschka sehr angetan. "Das ist engagiert und kompetent. Da wird sich einiges tun, ich freue mich darauf, ein Teil vom diesem Konzept zu werden", erklärte Mario Kovacevic.

Gute Jugendarbeit

Das Duo baut weiter auf die gute Jugendarbeit beim VfL Nagold und will vor allem die Durchlässigkeit von der Jugend über die U 19 bis zur U 23 verbessern. "Das wird einer der Eckpunkte werden", kündigte der Böblinger für seine Arbeit in der Saison 2021/22 an. "Wir werden noch ein paar wichtige Spieler hinzubekommen", kündigte der Trainer der zweiten Nagolder Mannschaft an, ohne ins Detail zu gehen.

Dabei ist der Klassenerhalt in der Bezirksliga Böblingen/Calw noch nicht in trockenen Tüchern. "Natürlich muss man abwarten wie die Jungs aus dem Lockdown zurückkommen, aber normalerweise passiert da nichts mehr", verweist Kovacevic auf ein Polster von sechs Punkten. Durch den 3:0-Sieg bei der SG Neuweiler/Oberkollwangen Ende Oktober hatte sich die zweite VfL-Mannschaft auf Rang zwölf bei nur neun absolvierten Spielen verbessert. Seither ist die Runde aufgrund der Corona-Pandemie unterbrochen.

Komplizierter Saisonstart

Die bisherigen Spiele des VfL II waren von schwierigen Umständen begleitet. Bedingt durch Corona-Fälle, Quarantäne-Anordnungen und Spielabsagen hatte es eine ganze Zeit gedauert, bis die Kovacevic-Elf nach einer völlig unzureichenden Vorbereitungsphase in Schwung gekommen war.

Von den beteiligten Leistungsträger wird einer jedoch am Ende der Runde bei den "Blauen" ausscheiden. "Daniel Leding hat den SF Gechingen für die nächste Saison seine Zusage gegeben", sagt Kovacevic. Der technisch versierte Stürmer, der auch hinter den Spitzen agieren kann, kann zwar auf einige Einsätze in der Landesliga verweisen, hadert in dieser Runde jedoch mit einer Schwäche beim Abschluss.

"Er erarbeitet sich viele Chancen. Aber von denen muss er halt auch mal eine Kiste machen und sich für den Aufwand belohnen", sagt Kovacevic.

Aktuell steht Leding mit nur drei Treffern in der Torjägerliste, nach seinen Chancen in den bisherigen Spielen könnten es locker doppelt so viele sein.