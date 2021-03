Ärger um Dauerparker in St. Georgen Parkverbot für Lastwagen in der Industriestraße

Im Rahmen der Anfragen aus dem Gremium, die stets zum Schluss der Sitzung den Gemeinderäten die Möglichkeit geben, kommunale Themen anzuregen oder nachzuhaken, wurde die Parksituation in der Industriestraße in Richtung Klosterweiher angesprochen. In etwa auf Höhe des dortigen Supermarktes und des Discounters stünden am Straßenrand immer mehr Lastwagen.