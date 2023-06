Für Freiburger Verhältnisse war der Transfer des defensiven Mittelspielers Baptiste Santamaria ein Quantensprung. Der Franzose kam 2019 von Angers SCO ins Breisgau. Die Freiburger ließen sich diese Kaderoptimierung zehn Millionen Euro kosten. Es war und ist der bisher einzige zweistellige Millionenbetrag, den der Sportclub für einen Neuzugang ausgeben hat. Ein Jahr später wechselte Santamaria auf eigenen Wunsch wieder nach Frankreich zu Stade Rennes. Es flossen 14 Millionen Euro, sodass der SC vier Millionen Transfererlös für den Spieler erzielte.

Die magische Zehn-Millionen-Schallmauer

Diesem Konzept keine zweitstelligen Millionensummen für Spieler auszugeben, ist das Führungsduo Oliver Leki und Jochen Saier bislang treu geblieben. So wurde beispielsweise Ritsu Doan für 8,5 Millionen Euro verpflichtet. Michael Gregoritsch kam ablösefrei.

Neues Selbstverständnis

Doch der SC Freiburg durchläuft derzeit sportlich, wirtschaftlich und organisatorisch die wohl erfolgreichste Zeit seiner Vereinsgeschichte. Ein neues Zeitalter wurde mit dem Europa-Park Stadion und mit der zweiten Teilnahme in Folge in der Europa League eingeläutet. Macht sich dieses neue Freiburger Selbstverständnis nun auch auf dem Transfermarkt bemerkbar?

Vorfreude auf Junior Adamu

Ein erster Transfer ist in trockenen Tüchern. Angreifer Junior Adamu von RB Salzburg kommt ins Breisgau. Die Ablöse beträgt 9,5 Millionen Euro. Der österreichische Nationalspieler hat am Mittwoch seinen Medizincheck in Freiburg absolviert. Für RB erzielte der 22-Jährige in der abgelaufenen Saison 14 Treffer und lieferte sechs Assists.

Leihen und Verkäufe

Mit den Leihen von Robert Wagner (Greuther Fürth) und Kimberly Ezekwem (SC Paderborn) kündigen sich die ersten Kaderveränderungen an. Zudem soll der VfB Stuttgart offenbar Einigung mit Woo-yeong Jeong erzielt haben. Wie "Sky" berichtet, haben sich der Bundesligist und der flexible Offensivspieler mündlich auf eine Zusammenarbeit verständigt. Cheftrainer Sebastian Hoeneß, mit dem der Südkoreaner beim FC Bayern II zusammenarbeitete, sei die Triebfeder der Stuttgarter Bemühungen. Der VfB muss laut "Sky" erst Spieler verkaufen, ehe man Jeong verpflichten kann.

Kommt noch ein Stürmer?

Einem Bericht des argentinischen Sportsenders „TyC Sports“ zufolge hat River Plate ein Angebot des SC Freiburg für Lucas Beltrán in Höhe von zehn Millionen Euro abgelehnt. Der 22 Jahre alte Angreifer erzielte in der laufenden Saison wettbewerbsübergreifend zwölf Tore in 24 Partien. Er kann auch links und rechts auf dem Flügel spielen und hat einen aktuellen Marktwert von sechs Millionen Euro. Ob der SC Freiburg für den Argentinier noch tiefer in die Tasche greift, ist eher fraglich.

Das Füllkrug-Gerücht

Ein Spieler, den man in Freiburg mit Kusshand in den eigenen Reihen begrüßen würde, wäre Niclas Füllkrug. Tatsächlich ist der Verlbeib des 30-jährigen Nationalsptürmers bei Werder Bremen alles andere als sicher. Füllkrug hatte verkündet, sich erst nach dem Länderspiel-Dreierpack gegen die Ukraine, Polen und Kolumbien, intensiver mit seiner sportlichen Zukunft zu befassen. Sein Vertrag bei Werder läuft bis 2025 ohne Ausstiegsklausel.

Für Freiburg gibt es einige gute Argumente - allen voran natürlich die Europa League - allerdings würde der gebürtige Hannoveraner eine schöne Stange Geld kosten. Auch der FC Bayern und West Ham United waren mal in der Verlosung. Füllkrugs Marktwert liegt bei 13 Millionen Euro. Zwischen 15 und 18 Millionen Euro müsste ein Verein wohl berappen, um den Nationalspieler loszueisen. Viele SC-Fans halten dieses Gerücht für unrealistisch. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob der SC Freiburg solch einen dicken Fisch an Land ziehen kann.