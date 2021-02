Neues vom SV Zimmern SVZ-Trainer sieht alle in der Verantwortung

Auch auf der Torhüterposition musste man nachlegen, weil Marcel Kammerer aus persönlichen Gründen nur noch für die "Dritte" des SV Zimmern auflaufen wird. Mit dem 20-jährigen Serben Huso Kavazovic wurde ein Torwarttalent von NK Zagreb Villingen verzichtet, der in seinem Heimatland schon höherklassig gespielt hat.

Den SV Zimmern verlassen haben Thibaud Natschke, der nach nur einem halben Jahr zum A-Ligisten SV Tuningen zurückkehrt, sowie John Hankins, der sich dem A-Ligisten SpVgg Trossingen II anschließt.

Wie auch bei vielen anderen Mannschaften trainieren die Spieler des SVZ vor allem in Eigenregie. "Zwei- bis dreimal pro Woche gehen sie zum Laufen, Onlinetraining machen wir nicht, ich telefoniere aber regelmäßig mit den Spielern. Ich appelliere vor allem an die Eigenverantwortung", sagt Gunter Welzer und fügt an: "Dennoch fehlen und vermissen die Spieler die notwendigen gemeinsamen Trainingseinheiten. Das schlägt sich natürlich auch auf die Motivation der Spieler nieder, wenn sie ihre Kumpels nicht mehr treffen können. Aber das gilt ja für alle Vereine."

Welzer zählt darauf, dass die körperlichen Voraussetzungen an dem Tag stimmen, an dem die gemeinsame Vorbereitung auf eine wie auch immer gestaltete Restrunde beginnt. "Ich hoffe, dass wir wenigstens drei Wochen zur Vorbereitung haben." Und dann gilt: "Nimmt die Mannschaft die Herausforderung an, werden wir die Klasse halten."

Doch wann und mit welchem Modus es genau weitergeht, ist noch in der Schwebe. Unter Umständen wird die Saison auch nach der Vorrunde abgebrochen. Der Verband hält sich mehrere Möglichkeiten offen. Fest steht derweil, dass die ersten zwölf Spiele nicht nach dem Geschmack des SV Zimmern verlaufen sind. Drei Siege, zwei Unentschieden, elf Punkte – zu wenig.

Den Hauptgrund für die magere Punkteausbeute sieht der SVZ-Coach darin, dass es seiner neu formierten Mannschaft an der Konstanz fehlte. Die Köpfe gingen nach unten, selbst in Spielen, in denen Zimmern gleichwertig oder vielleicht sogar besser war, wurde nicht gewonnen.

"Da sind wir alle in der Verantwortung. Mannschaft, Trainerteam, alle", fordert Welzer eine gemeinsame Kraftanstrengung. "Vielleicht haben wir zu lange daran festgehalten, die Dinge immer spielerisch lösen zu wollen", sagt er. "Zu viel Krampf, zu wenig Kampf. So richtig aggressiv haben wir eigentlich nur beim 3:0 in Böblingen und beim 1:0 gegen den VfB Bösingen gespielt. Hätten wir immer so gespielt, würden wir sicherlich besser dastehen", gibt sich Gunter Welzer überzeugt.