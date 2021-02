Neues vom Handball SG Freudenstadt/Baiersbronn stellt Weichen

Mit Fortdauer der Unterbrechung des Trainings- und Spielbetriebs wuchs trotzdem die Ungewissheit darüber, wie die Mannschaftskader der einzelnen Teams und die Besetzung der Trainerpositionen zum Wiederbeginn und in der kommenden Runde aussehen würden. "Besonders im Bereich der neun Jugendmannschaften ist die Lage hier nach wie vor eher unübersichtlich. Viele der Kinder und Jugendlichen sind in Zeiten des Lockdowns nur schwer zu erreichen und mental derzeit ziemlich weit weg vom Handballsport", berichten die Jugendleiter Alex Krebs und Kevin Bauer.

Deshalb wird es Aufgabe der Verantwortlichen sein, mit entsprechenden Angeboten aktiv auf den Nachwuchs zuzugehen und wieder für den realen Sport in den Hallen in Baiersbronn und Freudenstadt zu begeistern.

Deutlich mehr Klarheit herrscht dagegen erfreulicherweise schon im Aktivenbereich. Hier gab es fast durchweg positive Rückmeldungen sowohl der Aktiven als auch der Trainerinnen und Trainer.

Die Damenmannschaft, die in dieser Runde nach dem freiwilligen Rückzug in die Bezirksklasse eine nochmalige Verjüngungskur hinter sich gebracht hat, wird auch in der kommenden Runde einen stabilen Kader stellen können. Das Team bleibt nahezu komplett zusammen und wird durch weitere nachrückende Jugendspielerinnen ergänzt. Auch auf der Trainerposition herrscht Konstanz: Alexandra Krebs wird die Truppe weiterhin betreuen, Ziel wird es sein, weiter als Mannschaft zusammenzufinden.

Im Herrenbereich stehen insgesamt 40 Spieler zur Verfügung. Eine geradezu sensationelle Kadergröße, die man einerseits den großen Bemühungen im Jugendbereich in den vergangenen Jahren und andererseits einigen Neuzugängen während der beiden letzten Spielzeiten zu verdanken hat.

Mit den Herren 2 steht somit ein ambitionierter Unterbau zur Verfügung. Die gesunde Mischung aus erfahrenen Spielern und jungen Nachwuchstalenten angeführt von Spielertrainer Kevin Bauer, der ebenfalls verlängert hat, sorgte schon in den wenigen Spielen der momentan unterbrochenen Runde für gute Leistungen, und so mischte das Team ganz vorne in der Kreisklasse mit. Dies wird wohl auch das Ziel für die kommende Saison sein: Beim Kampf um den Aufstieg in die Bezirksklasse will die SG 2 auf jeden Fall ein gewichtiges Wort mitreden.

Ähnlich ehrgeizig sind auch die Ziele der ersten Herrenmannschaft. Auch hier bleibt die Mannschaftszusammensetzung nahezu gleich. Mit Mittelmann Tobias Harastko verlässt studienbegingt nur ein Spieler das Team, das in seiner zweiten Saison als Landesligist bis zur Corona-Unterbrechung alle Spiele gewinnen konnte und die Tabelle anführte.

Auch hier gab das Trainergespann Krzystof Lisiecki/Ralph Kammer schon früh die Zusage für mindestens eine weitere Saison. Bleibt zu hoffen, dass das Flaggschiff der SG schnell wieder in die erfolgreiche Spur findet und den erfolgreichen Weg im vorderen Tabellendrittel der Liga fortsetzen kann.

Dass die Planungen schon so konkret angegangen werden können und auch im wirtschaftlichen Bereich weitestgehend Planungssicherheit herrscht, verdankt die SG vor allem auch den treuen Sponsoren. Nahezu alle Werbepartner und Gönner blieben dem Verein trotz der angespannten Lage treu.

"Für die Unterstützung unserer Sponsorenpartner sind wir absolut dankbar. Wir hoffen, so bald wie möglich in gut besuchten Hallen bei den Heimspielen wieder aktiv Werbung für unsere Förderer machen zu können", so der Marketingchef der Spielgemeinschaft, Markus Koenig.

Gerade die Heimspieltage hatten sich in den vergangenen beiden Spielzeiten zu wahren Publikumsmagneten entwickelt. Dank der Erfolge der Aktivenmannschaften – aber auch im Jugendbereich, in dem gleich zwei Mannschaften in der Südbadenliga aktiv waren – spielte die SG oft vor proppevollen Tribünen. Auch hier wünschen sich die Fans und die Spielerinnen und Spieler für die kommende Runde ab September sicherlich eine Rückkehr in den annähernden Normalbetrieb.