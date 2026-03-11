Neues vom Gründerzentrum: So viele junge Firmen haben Interesse, ins Lahrer „Innolab“ einzuziehen

Beim Gründerzentrum am Lahrer Flugplatz geht es voran: Zwar muss der Baubeginn noch warten, bis der Förderbescheid da ist, doch junge Firmen scharren schon mit den Hufen.
Die Fassade hat einen neuen Anstrich, innen ist noch allen beim Alten: Im Sommer soll im früher von den Kanadiern genutzten Gebäude B 33 in der Rainer-Haungs-Straße das Lahrer „Innolab“ eröffnen. Beim Besuch des CDU-Bundestagsabgeordneten Yannick Bury berichtete Gründungsmanager Tobias Fischer von der Arbeit hinter den Kulissen und erläuterte, dass der Umbau aus gutem Grund noch nicht begonnen hat.