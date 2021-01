Neues vom FC Holzhausen Schlüsselspieler-Trio verlängert Verträge

Da wäre Janik Michel. Der 28-Jährige fand über den SSV Reutlingen, SV Gärtringen, die Viertligisten SV Elversberg und SSV Ulm den Weg ins Panoramastadion. Mittlerweile ist der Topstürmer im dritten Jahr in Holzhausen und hat in 75 Spielen 100 Treffer erzielt und führte auch bis zur Unterbrechung der Saison die Torjägerliste in der Verbandsliga an. Das ist umso bemerkenswerter, weil der Vizekapitän oft sehr viel Laufarbeit nach hinten verrichtet und durch seine Präsenz die jungen Spieler mitzieht. In diesem Frühjahr stehen für Michel, der bei der Firma Kipp angestellt ist, auch noch die Prüfungen zum Industriekaufmann an. Der Führungsspieler hofft natürlich, dass zumindest die Vorrunde noch zu Ende gespielt wird, um dann wieder auf Torejagd gehen zu können.

Mit dem pfeilschnellen Pascal Schoch bleibt ein hochtalentierter Spieler dem FC Holzhausen ebenfalls für ein weiteres Jahr erhalten. "Mit der Truppe macht es unheimlich Spaß, und wir sind noch nicht am Ende der Entwicklung", nennt der Stürmer zwei wichtige Gründe für seine Vertragsverlängerung nachdem er gerade leicht außer Atem eine Laufeinheit mit anschließendem Workout beendet hatte. Dass der in Marschallkennzimmern wohnende und bei der SpVgg Unterhaching ausgebildete Außenbahnspieler mit seinem Können und erst 21 Jahren Begehrlichkeiten bei anderen Clubs weckt, dürfte kein Geheimnis sein. "Natürlich ist es mein Ziel später mal ein bis zwei Klassen höher noch einmal anzugreifen", meint der Student, das würde dann Ober- oder Regionalliga bedeuten – ein durchaus realistisches Ziel bei seiner Veranlagung.