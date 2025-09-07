Neues vhs-Programm in Calw: Es geht um Frieden und Krieg

Die vhs hat für das kommende Semester ein neues Programm. Das widmet sich den aktuellen Konflikten auf der Welt. Unter anderen kommt ein Militärexperte nach Calw.

„Frieden & Krieg“ steht auf dem neuen Heft mit dem Programm der Volkshochschule (vhs) Calw für das kommende halbe Jahr. Dieses Thema, so vhs-Leiter Clemens Schmidlin, sei gerade „virulent“. „Es stößt auf viel Interesse“, bestätigt Jasmina Tiegel, die bei der vhs für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Die Menschen machten sich angesichts der Weltlage viele Sorgen, so Schmidlin.

Deshalb sei im Beirat schnell der Entschluss zu diesem Themenschwerpunkt und dem Titel gefallen. Dass Programm hat zwar ein paar Seiten weniger, wie Lew Tolstois ähnlich heißendes Epos. Aber trotzdem gibt es darin wieder eine große Auswahl an Kursen und Vorträgen. „In einem geht es sogar um Tolstoi“, sagt Schmidlin.

Wie gelingt Frieden?

Zum Themenschwerpunkt gibt es 18 Veranstaltungen. Besonders stolz sind Schmidlin und Tiegel darauf, dass Carlo Masala nach Calw kommt. Der Professor für internationale Politik an der Universität der Bundeswehr München gilt als einer der Experten in Deutschland für bewaffnete Konflikte. Seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs ist Masala ein gefragter Talkshow-Gast und erklärt den Deutschen alles rund ums Militär. Mit seinem Vortrag „Warum die Welt keinen Frieden findet“ kommt er am 21. Oktober nun nach Calw in die Aula. Die Veranstaltung sollte erst im KSK-Besucherzentrum stattfinden, so Schmidlin. Aber das Interesse sei so groß, dass die vhs den Vortrag in die Aula verlegt habe.

Über die Wirtschaftswunderjahre

Was nach einem Krieg passieren kann, erzählt Autor Harald Jähner in seinem Buch „Wunderland“. Das widmet sich den westdeutschen Wirtschaftswunderjahren. Über diese Gründerzeit der Bundesrepublik spricht Jähner in einem Vortrag am 18. Dezember in der vhs Calw. „Da geht es mehr um den Frieden“, so Schmidlin. Wie die Menschen vom Krieg zum Frieden kommen, erkläre ein Mediationsworkshop am zweiten Oktoberwochenende.

Besondere Fotoausstellung

Die Dokumentation des Krieges ist der Beruf von Stanislav Krupař. Der tschechische Fotograf befand sich in der Ukraine, als die Russen dort einmarschierten. Seither fotografiert er die Auswirkungen des Krieges. Seine Fotos erscheinen in Zeitungen weltweit. Diese Fotos stellt die Volkshochschule in Calw ab dem 19. Januar aus. Am 16. Januar kommt Krupař für die Vernissage sogar persönlich nach Calw und erzählt auf Englisch über seine Arbeit. Der Eintritt ist frei.

Weitere Angebote

Neben „Frieden und Krieg“ bietet die vhs wie gewohnt viele weitere Kurse und Vorträge an. Dazu zählen die Sprachkurse. Die Menschen können hier Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch lernen. Ebenso gehören die Gesundheitskurse zum klassischen Portfolio: Yoga-, Fitness- und Gymnastikkurse stehen wieder zahlreich im Programm.

So hilft KI bei der Einkommensteuererklärung

Im Bereich „Digitalisierung“ geht es unter anderem darum, wie die Künstliche Intelligenz (KI) bei der Einkommensteuererklärung helfen kann. Ein Kurs zeige, wie die KI den Social Media-Auftritt vereinfacht, so Tiegel. Besonders für Vereine sei dies interessant.

Schmidlin hebt den Kurs „Sehen lernen“ mit Markus Gosler hervor. Gosler vermittle dabei einen anderen und geschulten Blick auf Architektur und Kunst. In der mittlerweile vierten Auflage der Reihe stehe das Mittelalter im Blickpunkt. Im Bereich „Gesellschaft“ beschäftige sich Tobias Endler mit Mythen rund um das Thema Erfolg.

In allen Teilgebieten

Wichtig ist Schmidlin, dass es Veranstaltungen zu allen Themenbereiche im gesamten vhs-Gebiet gibt. Auch das Programmheft ist wieder in die Regionen Mitte (Calw), Nord (Oberreichenbach, Bad Liebenzell), Region Ost (Althengstett, Gechingen, Simmozheim, Ostelsheim), Süd (Neubulach, Neuweiler, Bad Teinach-Zavelstein) und West ( Bad Wildbad, Dobel) eingeteilt. „Gerade im Gesundheitsbereich werden extrem viele Kurse in den Außenstellen angeboten“, sagt Tiegel.

Programm und Anmeldung

Das neue Semester

startet offiziell am 22. September. Anmeldungen sind ab dem 8. September möglich. Das vhs-Programmheft liegt ab sofort in den Rathäusern, Sparkassen und manchen Geschäften aus. Digital ist es unter www.vhs-calw.de einzusehen. Dort kann man sich auch für die einzelnen Veranstaltungen und Kurse anmelden. Zudem ist eine Anmeldung per Mail unter mail@vhs-calw.de, per Telefon unter 07051/9 36 50 und persönlich in der VHS Calw (Kirchplatz 3) möglich. In den Schulferien hat die Volkshochschule Calw für Anmeldungen nur vormittags geöffnet.