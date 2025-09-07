Neues vhs-Programm in Calw: Es geht um Frieden und Krieg

Die vhs hat für das kommende Semester ein neues Programm. Das widmet sich den aktuellen Konflikten auf der Welt. Unter anderen kommt ein Militärexperte nach Calw.
„Frieden & Krieg“ steht auf dem neuen Heft mit dem Programm der Volkshochschule (vhs) Calw für das kommende halbe Jahr. Dieses Thema, so vhs-Leiter Clemens Schmidlin, sei gerade „virulent“. „Es stößt auf viel Interesse“, bestätigt Jasmina Tiegel, die bei der vhs für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Die Menschen machten sich angesichts der Weltlage viele Sorgen, so Schmidlin.