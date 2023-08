Wer heute „Fortnite“ spielen will, muss sich in Geduld üben. Grund dafür ist ein Softwareupdate, welches ein neues Kapitel des virtuellen Universums einläutet.

In der digitalen Welt steht Veränderung an: Mit dem bevorstehenden Release des Chapter 4 der Season 4, bricht ein neues Kapitel in der Saga um„Fortnite“ an. Epic Games, das amerikanische Softwareunternehmen und Schöpfer des beliebten virtuellen Universums, hatte erst vor kurzem das neue Update „Letzter Coup“ angekündigt. Für Spielerinnen und Spieler bedeutet dies, heute Geduld haben und auf das Spielen verzichten. Denn für das Update müssen die Server von Epic Games vorübergehend deaktiviert werden.

Am 25. August werden spätestens um 9 Uhr die Server komplett offline sein. Für die Dauer der Bespielung der Server mit dem neuen Update ist von Epic Games keine Angabe gemacht worden. In der Regel dauert der Vorgang zwischen zwei und fünf Stunden. Spätestens am Nachmittag sollten die Server wieder online sein.

Teaser und Spekulationen zur vierten Saison in Fortnite

Der Fokus liegt auf Beutezügen: Wie durch den ersten Teaser angedeutet, dreht sich die neue Saison um den Vampir Kado Thorne, der sich die Reichtümer der Insel angeeignet und bauliche Veränderungen herbeigeführt hat. Dies resultiert in neuen Örtlichkeiten wie den Sanguine Suites, dem Relentless Retreat und dem Eclipsed Estate. Spielerinnen und Spieler erhalten ihre letzte Gelegenheit, die Insel zu retten und die Pläne von Thorne zu durchkreuzen.

Neue Inhalte und Skins

Genauere Details bezüglich des Inhalts des neuen Battle Passes sowie weiterer spielspezifischer Ergänzungen sind derzeit noch unbekannt. Im Gegensatz dazu wurden bereits einige Kostüme, die sogenannten Skins, präsentiert. Darunter auch das eines Vampirs, eines Muskelfischs und jenes von Ahsoka aus dem Star Wars Universum.