Von Gladbach in Nagolds Burgcenter

Alexander Kollat bietet im Burgcenter ganz individuelle Tische an.







Wer den Namen Mönchengladbach hört, der denkt eigentlich zuerst an Fußball – an die Borussia, Günter Netzer oder Jupp Heynckes. Möbel aus Mönchengladbach sind doch eher unbekannt. Doch seit dieser Woche gibt es sie in Nagold. Genauer gesagt im Burgcenter.