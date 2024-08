1 Tibor Grodtke erstellt Videokampagnen für anderen Unternehmen. Foto: Grodtke

Tibor Grodtke hat sich mit dem Start-up „United Emotion“ in Horb als Videograf selbstständig gemacht.









Tibor Grodtke sagt über sich: „Ich bin hauptberuflich Unternehmensberater und habe in der Vergangenheit Kunden wie Porsche und Volkswagen in Bezug auf Organisationsentwicklung und Kommunikation beraten. In der Vergangenheit habe ich auch viele mittelständische Unternehmen in Bezug auf Vermarktung und Reichweitengenerierung beraten.“