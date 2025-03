Neues und altes Angebot zum Saisonstart: Wie das „reservierte Parken“ im Europa-Park wieder ermöglicht wurde

1 Die Beteiligten feierten die Modernisierung des Rheinwegs mit einem symbolischen Banddurchschnitt. Foto: Europa-Park

Pünktlich zum Start der Jubiläumssaison des Europa-Park ist die Zufahrt zum „Reservierten Parken“ nach Modernisierungsarbeiten wiedereröffnet worden. Diesen Meilenstein feierten am vergangenen Freitag die Inhaberfamilie Mack gemeinsam mit Vertretern des Gemeinderats vor Ort im Rheinweg.









Das Angebot des „Reservierten Parken“ steht den Gästen zum Saisonstart am 22. März wieder zur Verfügung. Seit Oktober 2024 wurde die Zufahrt auf einer Länge von 285 Metern umfassend modernisiert und neugestaltet, gibt der Europa-Park in einer Pressemitteilung an.