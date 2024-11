Neues Umspannwerk in Mötzingen: Stromversorgung soll fit für die Zukunft gemacht werden

1 Das Umspannwerk auf dem Wolfsberg ist in die Jahre gekommen und soll durch einen Neubau ersetzt werden. Foto: Priestersbach

Die Netze BW stellte dem Mötzinger Gemeinderat ihre Pläne für das neue Umspannwerk auf dem Wolfsberg vor, das 2030 in Betrieb gehen soll. Einer der Räte war etwas verwundert: An dieser Stelle soll eigentlich ein Gewerbegebiet entstehen.









Weil das Stromnetz für den künftigen Bedarf nicht ausgelegt ist, sind in den kommenden Jahren landesweit milliardenschwere Investitionen vorgesehen. Auch in Mötzingen will die Netze BW rund 29 Millionen Euro in den Netzausbau investieren – darunter in die Erweiterung des bestehenden Umspannwerkes auf dem Wolfsberg an der Kreisstraße zwischen Mötzingen und Nagold.