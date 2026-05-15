Neues Trump-Projekt: Trump plant Skulpturengarten für US-Helden in Washington

1 Trump plant neuen Garten in Washington Foto: Mark Schiefelbein/AP/dpa Zuerst ein neuer Ballsaal im Weißen Haus. Jetzt ein neuer Park. Immobilienentwickler und US-Präsident Donald Trump hat ein neues Projekt im Auge.







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Washington - Nach dem Willen von US-Präsident Donald Trump soll in der US-Hauptstadt ein neuer Park mit Skulpturen amerikanischer Helden entstehen. Dafür solle ein Grundstück entlang des Flusses Potomac in Washington erschlossen werden, schrieb Trump auf Truth Social. In dem neuen Park, der "Nationaler Garten der amerikanischen Helden" heißen soll, sollen in Zukunft unter anderem Skulpturen amerikanischer Gründerväter, Kriegshelden, Athleten und Künstler zu sehen sein.