Das Halligan-Tool, ein in den 1940er-Jahren in den USA entwickeltes Mehrzweckwerkzeug für Feuerwehren, war Thema zweier halbtägiger Weiterbildungskurse am Ausbildungsstützpunkt Oberndorf.















Kreis Rottweil - Auf Initiative von Kreisbrandmeister Nicos Laetsch begrüßte Feuerwehrkommandant Manuel Suhr die beiden Ausbilder der International Fire and Rescue Training GmbH, die mit umfangreichen Equipment nach Oberndorf gekommen waren.

So erhielten zahlreiche Kreisausbilder aus mehreren Feuerwehren im Landkreis Rottweil die Gelegenheit, den effektiven Umgang mit diesem Hebel- und Brechwerkzeug sowie dessen breites Einsatzspektrum sowohl theoretisch, vor allem aber auch praktisch, zu erlernen.

Kombination aus Klinge und Dorn

Das Halligan-Tool, benannt nach dessen Erfinder First Deputy Fire Commissioner des New York City Fire Department Hugh Halligan, ist eine Kombination aus Klinge und Dorn sowie einem Kuhfuß und bei den Feuerwehren in den USA fester Bestandteil der Ausrüstung.

Zwischenzeitlich findet es auch in Europa und Deutschland weite Verbreitung und ist somit auch bei immer mehr Feuerwehren im Landkreis zu finden. Jedoch sind dessen umfangreichen Einsatzmöglichkeiten oftmals noch unzureichend bekannt, weshalb hier die Kurseilnehmenden künftig als Multiplikatoren eingesetzt und die Kenntnisse in die Ausbildung im Landkreis miteinfließen lassen sollen.

Übung mit Spalt-Axt

Neben den Techniken zum Sichern von Fahrzeugen oder Öffnen von Bauteilen stand dabei vor allem das Thema Türöffnung im Fokus, das die beiden Ausbilder an zahlreichen Varianten anschaulich demonstrierten, bevor die Teilnehmer selbst zum Halligan-Tool griffen durften.

In Kombination mit einer Spalt-Axt wurde das schnelle und effiziente Aufbrechen von Türen geübt, wobei Anschlagrichtung und Sicherungsmaßnahmen der Türattrappen von Szenario zu Szenario variierten. Der sportliche Ehrgeiz wurde in einem Wettbewerb auf Zeit geweckt, wobei die Teilnehmenden in Zweierteams gegeneinander antraten. Dabei zeigte sich, dass weniger Kraft, jedoch die richtige Technik den Ausschlag gab.

