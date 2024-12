Neues Stellwerk in Horb für Gäubahn: Deutsche Bahn verspricht pünktlichere Züge

1 Eine Elektrolok der Baureihe 147 der DB Fernverkehr fährt mit einem IC auf der Gäubahn von Horb nach Stuttgart Hauptbahnhof – hier zwischen Gäufelden und Herrenberg. Am Horizont die Schwäbische Alb. Foto: Deutsche Bahn AG/Uwe Miethe

Die Deutsche Bahn nimmt zum Fahrplanwechsel das neue elektronisches Stellwerk in Horb mit Anschluss nach Eyach in Betrieb. Zwischen Horb und Eyach fahren ab 15. Dezember wieder Züge. Der stabilere Zugbetrieb soll mehr Verlässlichkeit garantieren.









„Gute Nachrichten für alle Fahrgäste auf der Gäubahn zwischen Stuttgart und Singen“ – die Deutsche Bahn (DB) schlägt in ihrer Pressemitteilung fast schon euphorische Töne an. Die Deutsche Bahn (DB) nimmt zum Fahrplanwechsel am Sonntag, 15. Dezember, das neue Elektronische Stellwerk (ESTW) in Horb mit Anschluss nach Eyach in Betrieb.