3 Das neue Sportheim des VfB Bösingen wartet auf erste Besucher. Am Wochenende ist Tag der offenen Tür. Foto: Hölsch

Auf dem Sportgelände des VfB Bösingen steht ein Schmuckstück: das neue Sportheim. Am Samstag, 10. Juli, und Sonntag, 11. Juli, ist jeweils von 11 Uhr bis 18 Uhr ein Tag der offenen Tür.

Bösingen - Dabei kann das neue Vereinsheim an beiden Tagen besichtigt und erkundet werden, bevor es in der kommenden Woche in den Regelbetrieb übergehen wird.

Der Spatenstich und damit der Beginn der mittlerweile zwei Jahre andauernden Bauphase war am 1. Juni 2019 und hat nun bis auf wenige noch durchzuführende Restarbeiten sein Ende gefunden. In dieser Zeit wurden durch Vereinsmitglieder und externe Helfer eine große Anzahl von Arbeitsstunden in Eigenleistung erbracht. Notiert sind mehr als 9000 ehrenamtliche Helferstunden.

Im teilweise zweigeschossigen neuen Sportheim finden sich unter anderem vier Umkleidekabinen auf neuestem Stand mit jeweils angeschlossenem Dusch-/Sanitärbereich, zwei geräumige Schiedsrichterkabinen, ein Vereinsbüro, ein Lagerraum inklusive Kühlzelle, eine Küche mit direkt angeschlossenem Kioskbereich zum Verkauf nach außen, sowie ein etwa 125 Quadratmeter großer, modern eingerichteter Gastraum beziehungsweise Wirtschaftsbereich.

Als Zugewinn, auch für die Sparten abseits des Fußballs, wie Turnen und Tanzen, sehen die VfB-ler den neuen knapp 100 Quadratmeter großen Gymnastikraum im Untergeschoss, der künftig für sämtliche Sportgruppen zur Verfügung stehen wird.

Über das Gelingen des Neubaus können sich die Besucher am Samstag und Sonntag ihr eigenes Bild machen. Hierbei stehen für sämtliche Rückfragen Mitglieder des vereinseigenen Bauausschusses zur Verfügung.

Der Tag der offenen Tür findet nach den aktuellen Vorgaben der geltenden Corona-Verordnung statt. Neben der Besichtigung kommt die Bewirtung nicht zu kurz, welche je nach Wetter entweder im Freien oder im alten Sportheim stattfindet. Angeboten wird am Samstag Wurstsalat und am Sonntag ein warmer Mittagstisch. Umrahmt werden die beiden Tage von Vorbereitungsspielen der aktiven Fußballer des VfB Bösingen. Dabei spielt die erste Mannschaft (Landesliga) am Samstag, 16 Uhr, gegen den SV Dotternhausen, die zweite Mannschaft am Sonntag, 14 Uhr, gegen den SV Alpirsbach-Rötenbach.

Kosten und Finanzierung

Das Schmuckstück des VfB hat natürlich seinen Preis. Der Vorstand listet die Finanzierung wie folgt auf: Gesamtkosten etwa 1,05 Millionen Euro. Der Gemeindezuschuss beträgt 150 000 Euro, jener vom WLSB 105 000 Euro. Die Mehrwertsteuer-Rückerstattung wird mit 110.000 Euro beziffert. Spenden sind derzeit bei etwa 192 000 Euro notiert. Das Eigenkapital betrug 153 000 Euro, das Darlehen 340 000 Euro.

Wer das schmucke Sportgelände im "Bruckäcker" nun sieht, kann sich kaum vorstellen, dass der allererste Sportplatz einst beim Kasperleshof war. Ältere Bösinger Bürger können sich jedoch noch erinnern, wie unlängst bei einem Vorort-Termin des Gemeinderats im "Hofbosch" zu hören war.