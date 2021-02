C & A modernisiert Filiale in Schwenningen

1 Die Schwenninger C & A-Filiale wird modernisiert. Foto: Pohl

Wer in diesen Tagen an der C & A-Filiale in der Muslen in Schwenningen vorbeikommt, dem fällt sofort auf: Hier wird gearbeitet. Was genau gemacht wird und wie man weiterhin einkaufen kann, erklärt eine Konzernsprecherin.

VS-Schwenningen - Die Schwenninger Filiale des Bekleidungsgeschäfts C & A wird derzeit modernisiert. Auf Anfrage erläutert Martina Schenk von C & A Europa: "Die Maßnahmen umfassen sowohl die Modernisierung der Fassade und ein neues Portal als auch die Renovierung des Verkaufsraumes, so dass sich unsere Kundinnen und Kunden auf ein neues Shopping-Erlebnis freuen können."

Der Verkauf steht aber trotz Modernisierung nicht still. Denn in der Schwenninger Filiale bietet C & A seit Mitte Januar "Call and Collect" an, ein Angebot, bei dem Kunden ähnlich wie bei "Click and Collect" vorbestellte Ware vor Ort in der Filiale abholen können – die Reservierung erfolgt telefonisch.